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Вызволенный из плена боец НМ ДНР рассказал, как его тюремщики пережили ракетные удары по Киеву

Вызволенный из плена боец НМ ДНР рассказал, как его тюремщики пережили ракетные удары по Киеву

Массированный удар по Украине привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными в Киевской области, о чем рассказал вызволенный из плена боец Народной милиции ДНР.

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