В «Фарма-центре» БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства

В лаборатории синтеза биологически активных веществ целевого назначения «Фарма-центра» будут проводиться исследования оригинальных фармацевтических активных веществ, их наработка для доклинических исследований и выпуск фармакопейных стандартных образцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии