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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

В «Фарма-центре» БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства

В «Фарма-центре» БГМУ будут разрабатывать жизненно важные лекарства

В лаборатории синтеза биологически активных веществ целевого назначения «Фарма-центра» будут проводиться исследования оригинальных фармацевтических активных веществ, их наработка для доклинических исследований и выпуск фармакопейных стандартных образцов.

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