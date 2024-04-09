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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Нуждающиеся севастопольцы получат выплаты: за что, где и как?

Нуждающиеся севастопольцы получат выплаты: за что, где и как?

Правительство Севастополя приняло ряд постановлений, касающихся выделения финансовой поддержки людям, чьё имущество пострадало в результате стихийных погодных условий в конце 2023 - начале 2024 года, а также тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации муниципального характера в Нахимовском районе.

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