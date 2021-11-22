Дети в Интернете: правила безопасности в сети от «ЛизаАлерт»

Дети в Интернете: правила безопасности в сети от «ЛизаАлерт»

Без Интернета сегодня никуда: это – средство общения и обучения, получения новой информации и бескрайние возможности для проведения досуга.

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