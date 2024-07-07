Сийярто призвал политиков ЕС "пристегнуть ремни" перед новыми визитами Орбана

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Провоенным европейским политикам стоит "пристегнуть ремни" и внимательно следить за новыми визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто 7 июля.
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