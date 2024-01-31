ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    👍 Ты же понимаешь, что большие деньги умные люди на дебетовых картах ( да и вообще на картах) не хранят.😜 Есть друг...Бывший муж тратил...
  • Майя Maja
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Бывший муж тратил мои деньги на своих подруг, прикрываясь прогулками с сыном

Бывший муж тратил мои деньги на своих подруг, прикрываясь прогулками с сыном

С Тимофеем мы познакомились во время сессии. Оба учились на заочном отделении, работали. Я уже успела побывать замужем, Тимофей сменил не одну подружку.

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Комментарии
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Майя Maja
По карте легче отследить суммы потраченные за месяц, например. А чеки...  я всегда теряю или вообще забываю в магазинах...
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6 час.
Элина Морозова
Я работала в банке специалистом по пластиковым  картам. Знаю всю эту  кухню.
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6 час.
Майя Maja
👍 Ты же понимаешь, что большие деньги умные люди на дебетовых картах ( да и вообще на картах) не хранят.😜 Есть другие способы.
Ответить
2 час.

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