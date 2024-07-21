Казанцам напомнили о запрете на купание и прогулки по фонтанам

Бегать и находиться на фонтанах босиком запрещено, напомнили в Дирекции парков и скверов Казани. В соцсетях мэрии появилась жалоба на деревянные настилы и покрытие фонтанов в Горкинско-Ометьевском лесу, из-за которых «дети подскальзываются и падают».