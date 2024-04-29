«Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро». Первый штурм Константинополя

Осада Константинополя крестоносцами в 1203 году. Картина Якопо Тинторетто (1580) Разгром Задара Изначально крестоносцы (Четвёртый крестовый поход: папство, Византия и Венеция) должны были направиться морем в Египет, под властью которого и была Палестина.