«Фрязи же и вси воеводы их възлюбиша злато и серебро». Первый штурм Константинополя

Осада Константинополя крестоносцами в 1203 году. Картина Якопо Тинторетто (1580) Разгром Задара Изначально крестоносцы (Четвёртый крестовый поход: папство, Византия и Венеция) должны были направиться морем в Египет, под властью которого и была Палестина.
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