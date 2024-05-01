Самая необычная река Сочи Агуру называют молочной рекой не просто так, это уникальное природное явление связано с тем, что русло проходит по месту, где выделяется сероводород.
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Самая необычная река Сочи Агуру называют молочной рекой не просто так, это уникальное природное явление связано с тем, что русло проходит по месту, где выделяется сероводород.