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Боевики раскрыли на видео детали подготовки к убийствам полицейских и подрыву храма в Дагестане

ФСБ показала видео задержания боевиков, планировавших взрыв церкви в Каспийске ФСБ опубликовала видео с задержания и последовавшего допроса террористов, которые собирались устроить взрыв в церкви иконы Казанской Божией матери в Каспийске.

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