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Участники «Студенческого десанта» из Кемеровской области узнали о борьбе кузбасских полицейских с наркопреступлениями

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся колледжа предпринимательских и цифровых технологий, а также волонтеры отряда «Молодежный»  добровольной народной дружины г.

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