КАК БИТВА ПРИ РАЁВКЕ ОСТАНОВИЛА ШВЕДСКИЙ ПОХОД НА МОСКВУ ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Битва при Раёвке по своим масштабам значительно уступает главным сражениям Северной войны 1700 – 1721 годов, однако её общее значение для полного разгрома шведов сложно переоценить.
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