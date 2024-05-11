В Барнауле уровень воды в Оби поднимется до критического уровня уже в мае

По данным Александра Люцигера, это связано с большими запасами снега в высокогорьях В конце мая уровень воды в Оби в Барнауле может подняться до 540-580 см, сообщил замначальника краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.
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