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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле уровень воды в Оби поднимется до критического уровня уже в мае

В Барнауле уровень воды в Оби поднимется до критического уровня уже в мае

По данным Александра Люцигера, это связано с большими запасами снега в высокогорьях В конце мая уровень воды в Оби в Барнауле может подняться до 540-580 см, сообщил замначальника краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.

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