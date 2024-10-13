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Царьград

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Рекламодатели из России избегают сотрудничества с иноагентами

Рекламодатели из России избегают сотрудничества с иноагентами

Доходы блогеров упали на 75%.В первой половине 2024 года доходы блогеров, внесенных в реестр иноагентов, значительно упали на 75% по отношению к аналогичному отрезку 2023 года.

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