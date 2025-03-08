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Протоиерей Харитонов заявил, что 8 марта не соответствует русским традициям

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов рассказал, что Русская Православная церковь не поддерживает празднование Международного женского дня 8 марта.

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