Шпильки проверят на прочность: что изменится после нового ГОСТа на каблуки

В США прошли показы Нью-Йоркской недели моды. Ничего не отменили из-за того, что дата проведения совпала с траурным 11 сентября: только выход на подиум сдвинули на 30 минут, чтобы не перекрывать хотя бы те «часы», когда непосредственно рушились башни.
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