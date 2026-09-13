Шпильки проверят на прочность: что изменится после нового ГОСТа на каблуки

В США прошли показы Нью-Йоркской недели моды. Ничего не отменили из-за того, что дата проведения совпала с траурным 11 сентября: только выход на подиум сдвинули на 30 минут, чтобы не перекрывать хотя бы те «часы», когда непосредственно рушились башни.