Более 60 машино-мест выставили на торги в Капотне

В столичном районе Капотня на открытые аукционы выставлены 69 машино-мест. Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на пресс-службу департамента города Москвы по конкурентной политике.
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