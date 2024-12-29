На новогоднем столе должны быть свежие овощи, крупы и рыба

Для встречи Нового 2025 года, символом которого является Зеленая Деревянная Змея, нужно приготовить несколько блюд, которые помогут задобрить символ года и привлечь здоровье, благополучие и семейную гармонию.
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