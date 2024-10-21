"Ростеху" планируют передать разрушенные "Азовмаш" и "Азовэлектросталь" https://business-magazine.online/fn_1563003.
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"Ростеху" планируют передать разрушенные "Азовмаш" и "Азовэлектросталь" https://business-magazine.online/fn_1563003.