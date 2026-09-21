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Рөстәм Миңнеханов «Росагролизинг» генераль директоры белән очрашты

Рөстәм Миңнеханов «Росагролизинг» генераль директоры белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Росагролизинг» генераль директоры Владимир Балтер белән очрашты. Очрашу Татарстан Хөкүмәте йортында узды, дип хәбәр итә республика җитәкчесенең матбугат хезмәте.

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