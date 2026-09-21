Рөстәм Миңнеханов «Росагролизинг» генераль директоры белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Росагролизинг» генераль директоры Владимир Балтер белән очрашты. Очрашу Татарстан Хөкүмәте йортында узды, дип хәбәр итә республика җитәкчесенең матбугат хезмәте.
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