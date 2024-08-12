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IT-эксперт Голицына: нужно удалять приложения, не открывавшиеся дольше месяца

IT-эксперт Голицына: нужно удалять приложения, не открывавшиеся дольше месяца

Сегодня смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и они содержат множество приложений, фотографий, видео и других данных, которые со временем могут занимать значительное количество памяти.

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