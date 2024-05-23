Снаряды украинской армии попали в два детских лагеря в Белгороде, пострадавших нет

Белгородская область стала очередным объектом нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрелов в городе Белгороде и его окрестностях пострадали два детских лагеря.
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