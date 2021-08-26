Мировое обозрение

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Ожидания и реальность. Серийный облик ружья MP-155 Ultima

Ожидания и реальность. Серийный облик ружья MP-155 Ultima

В прошлом году концерн «Калашников» впервые показал «умное ружье» MP-155 Ultima, оснащенное оригинальной фурнитурой и рядом новых электронных компонентов.

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