Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России» Самая аппетитная для любого записного интеллектуала новость намедни приехала: глава Следственного Комитета Бастрыкин, в крайне обтекаемых формах, предложил зафиксировать понятие «государственной идеологии в Конституции РФ».
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