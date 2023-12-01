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Славянская доктрина

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Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России» Самая аппетитная для любого записного интеллектуала новость намедни приехала: глава Следственного Комитета Бастрыкин, в крайне обтекаемых формах, предложил зафиксировать понятие «государственной идеологии в Конституции РФ».

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