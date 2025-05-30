ФСБ задержала в регионах РФ шестерых совершавших поджоги по заданию Киева

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала шесть человек в трех регионах РФ, которые по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 мая.
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