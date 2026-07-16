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Стало известно об отказе ЕС от сценария ускоренного вступления Украины

Стало известно об отказе ЕС от сценария ускоренного вступления Украины

В Евросоюзе отказались от обсуждения сценария ускоренного вступления Украины в объединение. Как сообщил в беседе с «Известиями» евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери, Киеву необходимо пройти предусмотренные процедуры.

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