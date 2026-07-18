В Воронежской области прошел фестиваль «Летний день в Костёнках»

В Воронежской области состоялся фестиваль «Летний день в Костёнках». Гости познакомились с основной экспозицией музея-заповедника «Костёнки», посетили стоянку Костёнки-11, совершили пешую экскурсию по селу и погрузились в атмосферу каменного века.