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Культуромания

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В Воронежской области прошел фестиваль «Летний день в Костёнках»

В Воронежской области прошел фестиваль «Летний день в Костёнках»

В Воронежской области состоялся фестиваль «Летний день в Костёнках». Гости познакомились с основной экспозицией музея-заповедника «Костёнки», посетили стоянку Костёнки-11, совершили пешую экскурсию по селу и погрузились в атмосферу каменного века.

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