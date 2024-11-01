Одни отписки. Почему в Контошино несколько лет не могут начать строительство школы?

Аварийное здание школы закрыли перед началом учебного года, а строить новую пока не начали Уже два месяца более сотни детей в селе Контошино вместо школы ходят на уроки в детский сад, клуб и школу искусств: перед началом учебного года местную СОШ закрыли по решению суда.