Следователи проводят проверку после падения снега с крыши на ребенка в Петербурге

О ее результатах доложат Александру Бастрыкину Доследственная проверка организована после информации о падении наледи с крыши на девочку в Петербурге, о ее результатах будет доложено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в тедеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии