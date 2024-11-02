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Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на пуск МБР Северной Кореей

Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на пуск МБР Северной Кореей

На днях, утром 31 октября, КНДР осуществила успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая находилась в полете рекордные 86 минут, прежде чем упасть в северокорейские территориальные воды к востоку от Корейского полуострова.

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