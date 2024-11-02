Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на пуск МБР Северной Кореей

На днях, утром 31 октября, КНДР осуществила успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая находилась в полете рекордные 86 минут, прежде чем упасть в северокорейские территориальные воды к востоку от Корейского полуострова.
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