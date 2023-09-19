Соревнования для тех, кто не боится потеряться в лесу, прошли в Уссурийске

Не заблудиться в лесу по карте, да еще и первым прийти к финишу — цель спортивного ориентирования. На чемпионат и первенство Приморского края по этому виду спорта, прошедшему в минувшие выходные в окрестностях села Каймановка, приехали 200 спортсменов из 10 муниципальных округов края.