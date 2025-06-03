Утиная семья обрела дом посреди Калуги

На Пуховском пруду, где не так давно вернули на место отремонтированный «утиный домик», жилплощадь уже оказалась занята На Пуховском пруду, где не так давно вернули на место отремонтированный «утиный домик», жилплощадь уже оказалась занята.
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