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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о 2:0 с «Крыльями»: «Моментами сам на себя злился и выплескивал эмоции, потому что соскучился по футболу. Волкову сказал: «Возьмешь этот пенальти спокойненько»

– Как оцените свои действия при голе? Удалось воспользоваться недопониманием центральных защитников «Крыльев»? – Наверное, да.

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