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Тренер «Сочи» Миронов о Гусеве: «Для него не так важно, в какой команде играть. Он должен помогать, нести груз ответственности на себе, вести к победам»

Главный тренер « Сочи » Андрей Миронов после разгромного поражения от « Торпедо » (0:6) высказался о нападающего Никите Гусеве .

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