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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, выполнив нырок на 129 м

Фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд на острове Панглао (Филиппины).  22 июля Молчанов выполнил успешный нырок на 129 метров в раздельных ластах.

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