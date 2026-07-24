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Царьград

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"История успеха". Амрахон получил 1,5 млрд рублей на господрядах. И сбежал на родину

"История успеха". Амрахон получил 1,5 млрд рублей на господрядах. И сбежал на родину

Амрахон хорошо зарабатывал в России – на школах и больницах. А когда его призвали к ответу, решил сбежать из страны.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Чудеса да и только! Человек, находящийся под следствием , преспокойно удрал на родину?!!! Ну, ребята, это просто позор всем силовикам и судейству! Гнать с мест работы грязной метлой за профнепригодность!
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