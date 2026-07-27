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Благотворительный забег и выставка-пристройство животных пройдет в Москве 8 августа

Благотворительный забег и выставка-пристройство животных пройдет в Москве 8 августа

8 августа 2026 года в музее-усадьбе «Люблино» в Москве пройдет благотворительный забег «Беги за другом» и выставка-пристройство животных «Иди за другом», организованные фондом помощи бездомным животным «Ника».

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