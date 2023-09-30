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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о матче с де Минауром: «Удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира»

Он выиграл 7:6(3), 6:3. «Было тяжело – как всегда. Все знают, что у Алекса есть такая способность – когда он уступает, он начинает играть лучше.

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