Ранее биометрическую посадку начали испытывать на пяти маршрутах «Ласточек» «Российские железные дороги» приступили к испытаниям посадки пассажиров в поезда «Сапсан» с помощью распознавания лиц.
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