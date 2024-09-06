Вместо России Западу нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, — Лавров Ирэн ОрлонскаяЗапад на протяжении долгого времени пытался разрушить Россию с целью получить контроль над освобожденными землями.
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