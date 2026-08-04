Мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ в Белгородской области — данные оперштаба

Атака дрона и пострадавший мужчина По информации оперштаба на платформе «Макс», в поселке Октябрьский Белгородской области мирный мужчина получил тяжелые множественные осколочные ранения в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины.
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