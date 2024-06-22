🇭🇺🇵🇱🇸🇰🇷🇴 Власти Венгрии продолжают оставаться в стороне от общеевропейских активностей по помощи киевскому режиму.
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🇭🇺🇵🇱🇸🇰🇷🇴 Власти Венгрии продолжают оставаться в стороне от общеевропейских активностей по помощи киевскому режиму.
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