Мама, папа, я: как начать заниматься спортом всей семьёй и не бросить через неделю

Просто найти интересную дисциплину недостаточно.Антон ГолоцуцковГимнаст, тренер, двукратный олимпийский призёр, основатель московской Академии гимнастики AGGA и глава благотворительного фонда «Здоровье детям через спорт».
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