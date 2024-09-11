В Северной Осетии сотрудники полиции обнаружили в подвале дома местного пенсионера оружейный склад

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Пригородному району Северной Осетии выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.
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