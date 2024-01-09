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Челябинцы пожаловались Бастрыкину на мигрантов, мошенничающих в сфере ЖКХ

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на мигрантов, мошенничающих в сфере ЖКХ

В Следственном комитете рассказали подробности.Жители посёлка Мирный Челябинской области сообщили в социальных медиа о противозаконной деятельности мигрантов, занимающих не самые последние посты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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