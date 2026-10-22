За годы работы с недвижимостью я не раз наблюдала одну и ту же картину: собственник вкладывает в отделку серьёзные деньги, искренне верит, что теперь его квартира стоит заметно дороже, а потом месяцами не может найти покупателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Почему нельзя под...
- SI Почему нельзя под...
- Почему нельзя под...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым