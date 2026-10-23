АНАНЬЕВО /Киргизия/, 23 октября. /ТАСС/. Численность ирбисов (снежных барсов) в России растет, сейчас их уже 94, заявил журналистам председатель попечительского совета ассоциации "Ирбис" Али Узденов.
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