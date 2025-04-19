В челябинском городе легковушка на полной скорости снесла столб. Видео

В Южноуральске Челябинской области водитель не справился с управлением и влетел в столб. От полученных травм он скончался на месте, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии