Путин свозил в Кронштадт африканских лидеров (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита «Россия — Африка», посетили Кронштадт Вместе с президентом России на катере находились президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гойта, президент Эритреи Исайяс Афеворки, зампред Верховного (Суверенного) Совета Судана Малик Агар, премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.