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Александр Тихонов назвал УЕФА и Чеферина безграмотным сбродом 

Александр Тихонов назвал УЕФА и Чеферина безграмотным сбродом 

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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