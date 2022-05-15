Александр Тихонов назвал УЕФА и Чеферина безграмотным сбродом 

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
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